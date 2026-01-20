S&P Global/Dave Ernsberger: Türkiye için farklı fırsatlar ortaya çıkabilir

S&P Global Enerji Başkanı Dave Ernsberger Davos'ta Bloomberg HT Araştırma Müdürü Çağlar Kuzlukoğlu'na değerlendirmelerde bulundu. Ernsberger 2025'in en yanlış tahmininin ABD'nin tarife politikasının küresel ekonomiyi yavaşlatacağı konusu olduğunu söyledi.

Ernsberger, "Herkes ABD tarifelerinin ABD ekonomisini yavaşlatacağı ve dünyanın geri kalanını da aşağı çekeceği yönündeydi. Ama 2025'te küresel ekonomi güçlüydü ve bu yıla da güçlü başladı" diye konuştu.

"Elektrik talebi şu an yönetilemez durumda"

Elektrik talebinin hızlı büyüme dönemine girdiğini ve talebin şu an neredeyse yönetilemez durumda olduğunu belirten Ernsberger "Bunun nedeni, yapay zekanın hayatımızın ve şirket faaliyetlerinin her alanına girmesi. Yapay zeka kullanımının artması veri merkezlerine olan talebi artırıyor, veri merkezleri ciddi miktarda elektrik tüketiyor. Davos'taki en büyük tartışma elektrik şirketlerinin talep edilen elektriği sağlayıp sağlayamayacağı" diye konuştu.

"Türkiye için farklı fırsatlar olabilir"

Ernsberger Davos sonrası enerji gündeminin yeniden şekilleneceğini belirtti. Türkiye beklentisi için ise "Son birkaç yıldır tartışma Rus petrol ihracatının ABD, Hindistan ve Çin'de nasıl çalıştığı üzerindeydi. Davos sonrası bu değişebilir ve Türkiye için farklı fırsatlar olabilir. Çelik ve hurda metallerde bu ortaya çıkabilir. Türkiye için tartışmanın daha çok metal piyasasına kayacağını düşünüyorum" açıklamasını yaptı.