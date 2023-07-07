S&P Global'den Türkiye açıklaması

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global'in "EMEA Gelişen Piyasa Ülke Derecelendirme Trendleri 2023 Yıl Ortası: Parlak Noktalar Ortaya Çıkıyor" başlıklı raporunda, Türkiye ile Nijerya birlikte değerlendirilerek, "Nijerya ve Türkiye'deki seçimlerin ardından, hükümetler para politikası ayarlarında değişiklik yapıyorlar; bu bize göre döviz rezervlerini yeniden inşa etmelerine ve perakende döviz talebini sınırlamalarına yardımcı olabilir. Aynı zamanda, her iki ekonomideki politika yapıcılar, yüksek enflasyon ve kur oynaklığı ile uzun süreli bir mücadele bekleyebilirler" denildi.

Raporda, EMEA'daki en büyük gelişmekte olan piyasa ekonomilerinden beşi olan Mısır, Nijerya, Türkiye, Polonya ve Güney Afrika'nın maliye, yapısal ve para politikalarını sıfırlama baskısı altında olduğuna işaret edilerek, "Bu, Mısır, Nijerya ve Türkiye'de artan para birimi ve enflasyon baskılarını ve Polonya'nın gelecekteki AB Uyum Fonu ve Yeni Nesil sermaye girişlerinde GSYİH'nın %5'ini alıp almayacağı konusundaki belirsizliği yansıtıyor." şeklinde görüş belirtildi.