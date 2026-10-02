S&P Global’in Türkiye değerlendirmesi öncesi beklenti belli oldu

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global’in ekim ayında yapılması planlanan değerlendirmede Türkiye’nin kredi notunu “BB-”, görünümünü ise “durağan” olarak koruyacağı tahmin ediliyor.

Matriks Haber’in 18 analistle düzenlediği ankette, kredi notunun sabit bırakılacağı yönünde tam uzlaşı oluştu.

Bununla birlikte 16 ekonomist Türkiye’nin görünümünün “durağan” olarak korunacağını tahmin ederken, 2 ekonomist görünümün “pozitif”e yükseltileceği görüşünü dile getirdi.

Gözler 16 Ekim’de

S&P Global’in 2026 yılı kredi derecelendirme takviminde Türkiye için ikinci planlı değerlendirme tarihi 16 Ekim olarak açıklanmıştı.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının açıkladıkları tarihlerde bir rapor yayımlama zorunluluğu bulunmuyor. Fitch ve Capital Intelligence (CI) söz konusu tarihlerde genel olarak rapor yayımlarken, S&P Global, Moody’s ve Scope planlanan değerlendirme tarihlerini zaman zaman rapor yayımlamadan geçebiliyor.