  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. S&P: Hükümetin kapanması ABD büyümesini yavaşlatacak
Takip Et

S&P: Hükümetin kapanması ABD büyümesini yavaşlatacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, ABD’de hükümetin kapanmasının GSYH büyümesini her hafta 0,1-0,2 puan azaltarak ekonomik belirsizliği artıracağını bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
S&P: Hükümetin kapanması ABD büyümesini yavaşlatacak
Takip Et

S&P Global'den yapılan açıklamada, her hafta için kapatmanın büyümeyi 0,1-0,2 puan azaltabileceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Bu tahminin önceki kapanmaların etkilerine dayandırılarak yapıldığı aktarılan açıklamada, federal çalışanların kapanma sona erdikten sonra geriye dönük maaşlarını almaları dolayısıyla kaybedilen GSYH büyümesinin genellikle kısmen telafi edildiği vurgulandı.

Açıklamada, yıllık federal fonların onaylanmasının Temsilciler Meclisi'nde basit çoğunluğa ve Senato'da 60 oy barajına bağlı olduğu anımsatılarak, Kongre'deki dağılım göze alındığında kapanmanın sona ermesinin parti çizgileri ötesinde müzakereleri gerektirdiği ifade edildi.

Hükümetin kapanmasının genellikle genel ekonomi üzerinde marjinal bir etkiye sahip olduğuna işaret edilen açıklamada, ancak ikincil etkilerin zamanla artabileceği kaydedildi.

Açıklamada, hükümetin kapanması dolayısıyla önemli ekonomik verilerin açıklanmasındaki uzun süreli bir gecikmenin ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası görünümüne belirsizlik katacağı vurgulandı.

Fed'in parasal gevşemenin büyük ölçüde verilere bağlı olduğunu vurguladığına değinilen açıklamada, "Mevcut koşullar altında, bu yıl sonuna kadar iki kez daha 25 baz puanlık faiz indirimi ve 2026'da 50 baz puanlık bir gevşeme daha bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Vergi mahremiyeti ve ödenmeyen vergi borçlularının açıklanmasıVergi mahremiyeti ve ödenmeyen vergi borçlularının açıklanmasıEkonomi

 

Mikro finans yoksulluğa çözüm oldu mu? (2)Mikro finans yoksulluğa çözüm oldu mu? (2)Ekonomi

 

Ekonomi
Sanayisizleştiriliyor muyuz?
Sanayisizleştiriliyor muyuz?
ABD’de iklim krizi sansürü
ABD’de iklim krizi sansürü
Bir 'yazı insanının' iç yolculuğu
Bir 'yazı insanının' iç yolculuğu
Elon Musk yine rekor kırdı: Serveti 500 milyar dolara ulaştı
Elon Musk yine rekor kırdı: Serveti 500 milyar dolara ulaştı
Vergi mahremiyeti ve ödenmeyen vergi borçlularının açıklanması
Vergi mahremiyeti ve ödenmeyen vergi borçlularının açıklanması
Muhasebe dışı defterleri elektronik ortamda tutmak
Muhasebe dışı defterleri elektronik ortamda tutmak