S&P, Türk bankaları için en önemli riski açıkladı

S&P Global Ratings, 2026 yılında Türk bankacılık sektöründe net faiz marjlarındaki genişlemenin etkisiyle kârlılıkta sınırlı bir toparlanma bekliyor. Kuruluş, önemli düzenleyici toleransların sona ermesine rağmen bankaların yeterli sermaye seviyelerini koruyacağını öngörürken, devam eden makroekonomik dengesizliklerin aktif kalitesi üzerindeki baskıyı sürdürdüğünü belirtti.

Raporda, dış borç çevirme oranlarındaki artışın ve mevduat dolarizasyonunun mevcut seviyelerde istikrar kazanmasının olumlu unsurlar olduğu vurgulandı. Buna karşın, para politikasının seyri ile iç siyasi gelişmeler ve küresel jeopolitik risklerin görünüm açısından temel belirsizlikler olmaya devam ettiği ifade edildi.

Yıl sonu faiz ve enflasyon beklentisini de açıkladı

S&P, TCMB’nin parasal gevşemeyi sürdürerek politika faizini 2026 sonu itibarıyla, yüzde 27-30 aralığına indirmesini bekliyor. Bu öngörü, enflasyonun 2026 sonunda yüzde 23-25 seviyelerine gerileyeceği ve 2026 için yüzde 27 artan asgari ücretin ardından yeni bir ücret ayarlaması yapılmayacağı varsayımına dayanıyor. Kuruluşa göre, bankaların marj toparlanmasının ve kısa vadeli kâr artışının hızı, faiz indirimlerinin büyüklüğü ve zamanlamasına bağlı olacak.

Öte yandan S&P, 2026 yılında enflasyonun gerilemesine rağmen hâlen yüksek seyretmesi ve finansman maliyetlerinin yüksek kalması nedeniyle kredi risklerinin ve karşılık giderlerinin yüksek düzeyini koruyacağını, bu durumun da aktif kalitesi üzerindeki baskıyı sürdüreceğini öngördü.