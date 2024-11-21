S&P, Türkiye ekonomisinde riskleri değerlendirdi

S&P Global Ratings bugün yaptığı açıklamada, dış dengesizliklerin azalması sayesinde Türk bankaları için daha düşük ekonomik riskler gördüğünü bildirdi.

S&P, "Ekonomik risk trendimizi pozitiften durağana, sektörel risk trendimizi ise durağandan pozitife revize ettik" dedi.

TCMB'nin sıkı parasal duruşunun enflasyonun düşmesine ve rezerv birikimine olanak sağladığını belirten S&P Global, "Haziran 2023'ten bu yana, TCMB kredi koşullarını sıkılaştırmak için bir dizi önlem almıştır. TCMB, diğerlerinin yanı sıra, politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 50'ye çıkarmış; yeni kredilere aylık büyüme limiti getirmiş ve bankacılık sistemindeki mevcut likidite miktarını azaltmak için bankaların belirli mevduat türlerindeki zorunlu karşılıklarını artırmıştır. Bu durum kredilerde güçlü bir yavaşlama, enflasyonda düşüş, daha istikrarlı bir Türk lirası ve Türkiye'nin dış hesaplarında yeniden dengelenme ile sonuçlanmıştır. Bu durum, cari açığın düşmesi ve TCMB'nin döviz rezervlerinin artmasından anlaşılmaktadır" değerlendirmesini yaptı.

Enflasyon tahmini

"Kademeli dezenflasyonun devam etmesini bekliyoruz" diyen S&P Global, sıkı finansman koşullarının devam etmesi ve 2025'ten itibaren daha düşük maaş artışları nedeniyle reel ücretlerdeki erozyonun hanehalkı harcamalarını azaltmasının muhtemel olduğunu belirtti. "Ayrıca, 2023'te yüzde 63 olan enflasyonun 2025'te kademeli olarak yüzde 25'e düşmeden önce yılı yüzde 43 civarında tamamlayacağını öngörüyoruz" dedi.

"2024-2025 yıllarında daha yüksek kredi zararı bekliyoruz" diyen S&P Global, "Bunun nedeni, Türkiye'nin ekonomik faaliyetlerinin soğumaya devam edeceğini ve 2021-2023 yılları arasında ortalama yüzde 7,3 olan reel GSYH büyümesinin bu yıl tahmini yüzde 3,1'den 2025'te yüzde 2,3'e gerileyeceğini öngörmemizdir. Türk lirası enflasyona paralel olarak değer kaybedecektir" dedi.