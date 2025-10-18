  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. S&P, Türkiye'nin kredi notunda değişiklik yapmadı
Takip Et

S&P, Türkiye'nin kredi notunda değişiklik yapmadı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), takvimde yer almasına rağmen Türkiye’nin kredi notu ve görünümüne dair güncelleme yapmadı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
S&P, Türkiye'nin kredi notunda değişiklik yapmadı
Takip Et

S&P'den yapılan açıklamada, takvimde hakkında değerlendirmede bulunulması için 17 Ekim tarihi verilen Türkiye, Hollanda ve Togo için güncelleme yapılmadığı bildirildi.

Açıklamada, bu ülkeler için yarı yıllık gözden geçirmenin gerçekleştirildiği ancak mevcut kredi notlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığı aktarıldı.​​​​​​​

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinde ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için değerlendirme tarihi vermesi, kesin olarak güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor.

S&P, halihazırda Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu "BB-" ve kredi notu görünümünü "durağan" olarak değerlendiriyor.

Ekonomi
S&P, Fransa'nın kredi notunu düşürdü
S&P, Fransa'nın kredi notunu düşürdü
Trump'tan Çin açıklaması: İyi bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum
İyi bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum
Jefferies/Handler: First Brands tarafından dolandırıldık
Jefferies/Handler: First Brands tarafından dolandırıldık
Koç Holding’ten 600 milyon dolarlık kredi hamlesi
Koç Holding’ten 600 milyon dolarlık kredi hamlesi
Borsa İstanbul'dan üç hisseye kredili işlem yasağı
Borsa İstanbul'dan üç hisseye kredili işlem yasağı
Çiftçilere destek ödemesi hesaplara yatırılacak
Çiftçilere destek ödemesi hesaplara yatırılacak