SpaceX hisselerinde sert düşüş! Halka arz fiyatının da altına indi



SpaceX hisseleri, şirketin halka arzının ardından ilk kez halka arz fiyatının altına gerileyerek dikkat çekti. Yatırımcıların odağında, şirketin açıklayacağı ilk çeyrek finansal sonuçları ile erken dönem yatırımcıların satış yapmasına imkan tanıyacak pay kilidi süresinin sona ermesi bulunuyor.

Hisseler halka arz fiyatının altına geriledi

Şirket hisseleri gün içinde yüzde 2 düşüşle 132,15 dolara kadar inerken, daha sonra yüzde 2,01 kayıpla 133,35 dolar seviyesinden işlem gördü. Böylece SpaceX hisseleri, halka arz fiyatı olan 135 doların altına ilk kez gerilemiş oldu.

Halka arz sonrası güçlü bir başlangıç yapan hisseler, borsadaki ilk üç işlem gününde yaklaşık yüzde 50 değer kazanarak 225,64 dolara kadar yükselmişti. Ancak sonraki üç seansta yaşanan satışlarla hisseler, bu yükselişin önemli bölümünü geri verdi ve değerinin yaklaşık dörtte birini kaybetti.

Pay kilidi süresi sona eriyor

Şirketin önümüzdeki haftalarda ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıklamasının ardından, erken dönem yatırımcıların hisselerini satmasını engelleyen pay kilidi uygulamasının ilk aşaması sona erecek.

Pay kilidi süresinin dolmasıyla birlikte erken dönem yatırımcıların satışa yönelme ihtimali, hisseler üzerinde ilave aşağı yönlü baskı oluşturabilecek gelişmeler arasında gösteriliyor.

Endekslere dahil edilmesi talebi artırdı

SpaceX, halka arzının üzerinden yalnızca iki hafta geçmesinin ardından haziran ayının sonunda Russell 1000 Endeksi'ne dahil edildi.

Bloomberg Intelligence analisti Rob Du Boff ise şirketin Nasdaq 100 ve FTSE Russell endekslerine eklenmesinin, endeks fonları tarafından en az 5,4 milyar dolarlık hisse alımı yaratacağını öngörmüştü.