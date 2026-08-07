SpaceX ve Tesla'dan Teksas'a 16,8 milyar dolarlık çip yatırımı

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Elon Musk'ın SpaceX ve Tesla şirketleri, yapay zeka çipi kapasitesini güvence altına almak amacıyla ABD'nin Teksas eyaletinde Terafab adı verilen gelişmiş yarı iletken kompleksine ilk aşamada 16,8 milyar dolar yatırım yapacak.

Grimes County'de kurulacak tesisin, küresel çip arzı ile SpaceX ve Tesla'nın gelecek yıllarda ihtiyaç duyacağını öngördüğü 1 teravattan fazla bilgi işlem gücü arasındaki farkı azaltması hedefleniyor.

SpaceX, sonraki genişleme aşamalarında toplam yatırımın önemli ölçüde artabileceğini ve tesisin en az 3 bin kişiye istihdam sağlayacağını açıkladı.

Tesla ve SpaceX için çip üretecek

Yaklaşık 100 milyon metrekarelik dikey entegre tesiste ileri teknoloji mantık ve bellek çipleri üretilecek, paketlenecek ve test edilecek.

Üretilecek işlemcilerin Tesla'nın Optimus robotları ve Cybercab araçlarının yanı sıra SpaceX'in uzay tabanlı veri merkezlerinde kullanılması planlanıyor.

Yatırım 119 milyar dolara çıkabilir

Mayıs ayında yapılan bir başvuruda, SpaceX'in Terafab için başlangıçta 55 milyar dolarlık yatırım önerdiği, ilave aşamaların tamamlanması halinde toplam tutarın 119 milyar dolara çıkabileceği belirtilmişti.

SpaceX, çip üretim çalışmalarını desteklemek amacıyla yılın başında sözleşmeli yarı iletken üretim faaliyetlerini genişletmeye çalışan Intel ile ortaklık kurmuştu.

Tesla da nisan ayında Giga Texas tesisinin kuzey kampüsünde Terafab'ın öncüsü niteliğindeki araştırma merkezinin temelini atmıştı.

Su ihtiyacı rezervuardan karşılanacak

Grimes County'deki tesis, Gibbons Creek Rezervuarı yakınında kurulacak. Şirketler, endüstriyel faaliyetlerde yerel yeraltı suyu yerine rezervuardaki suyu kullanmayı planlıyor.