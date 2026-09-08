S&P’den faiz kararı öncesi TCMB tahmini

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S&P Global Market Intelligence, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) eylül toplantısında herhangi bir hamle beklemiyor.

Kuruluş, TCMB'nin iki hafta önce bankaları yeniden yüzde 37'lik politika faizi üzerinden fonlamaya başlaması nedeniyle kısa vadede yeni bir faiz indirimine gitme ihtimalinin düşük olduğunu vurguladı.

S&P Global Market Intelligence Avrupa Ekonomisi Direktör Yardımcısı Andrew Birch, pazartesi günü yaptığı değerlendirmede, fonlama kanalındaki son ayarlama ile faiz kararı arasında çok kısa bir süre geçtiğine dikkati çekerek TCMB'nin bu toplantıda ek bir faiz indirimine gitmesinin beklenmediğini belirtti.

Enerji fiyatları enflasyon görünümünü zorluyor

Ağustos ayında ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilim ve çatışmaların küresel enerji fiyatları üzerinde kısa vadeli yeni bir baskı yarattığını vurgulayan Birch, bu tablonun Türkiye'deki enflasyon patikasını olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

Birch, TCMB'nin yıl sonu için koruduğu yüzde 28'lik enflasyon tahmininin mevcut koşullar altında aşırı iyimser kaldığını savundu.

TCMB fonlama faizini yüzde 37’ye çekmişti

TCMB, yaklaşık altı ay boyunca bankacılık sistemini yüzde 40 seviyesindeki daha maliyetli gecelik borç verme penceresinden fonladıktan sonra ağustos ayının sonlarında haftalık repo ihalelerini yeniden başlatarak efektif fonlama oranını politika faizi olan yüzde 37 seviyesine çekmişti.

Bankanın bu adımı fonlama maliyetlerinde kademeli bir rahatlama sağlarken piyasa aktörleri, perşembe günkü toplantıda yüzde 37'lik haftalık repo faiz oranının değiştirilmeyeceği görüşünde birleşiyor.