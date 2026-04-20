S&P'den TCMB için faiz tahmini: Piyasaların gözü çarşambada

S&P Global Market Intelligence, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu haftaki toplantısında faizlerde değişim beklemediğini değerlendirirken; S&P Global Market Intelligence Avrupa Ekonomisi Direktör Yardımcısı Andrew Birch, "Bankanın likiditeyi sıkılaştırmaya ve faiz dışı diğer önlemlere devam etmesi muhtemel" tahmininde bulundu.

Birch, "Yükselen ithal enflasyon baskıları, genişleyen cari açık, kısıtlı yabancı sermaye girişleri, daha büyük tahvil getiri farkları ve düşük döviz rezervleri, merkez bankasının faiz indirimine yeniden başlamasına karşı argümanlar oluşturuyor" dedi.

"Faiz indirimlerine aralık ayından önce başlanmayabilir"

Birch, İran savaşının Türk pazarı üzerindeki "belirsiz etkisinin" "daha uzun süreceğini" ve önceki enflasyon düşürme çabalarını boşa çıkaracağını düşünüyor. Birch, merkez bankasının faiz indirimlerine aralık ayından önce yeniden başlamasını beklemiyor.

TCMB faiz kararı bu hafta

TCMB faiz kararını 22 Nisan Çarşamba günü saat 14.00'de açıklayacak. Ekonomistlerin beklentisi, bankanın politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit bırakılması yönünde bulunuyor. Orta Doğu'da yükselen tansiyon ile birlikte faiz indirimi beklentisi Temmuz ayına ertelendi.

S&P, Türkiye'nin notunu teyit etmişti

S&P Global Ratings geçtiğimiz cuma günü, Türkiye'nin kredi notunu "BB-/B", görünümünü "durağan" olarak teyit ederken; enerji fiyat şokunun yönetilmesi ve rezervlerde toparlanmanın not artışı için kritik olduğunu belirtmişti.