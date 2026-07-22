S&P'den TCMB tahmini: Faiz indirimi yılın son çeyreğinde gelebilir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 23 Temmuz'da açıklayacağı faiz kararı öncesinde uluslararası kuruluşlardan beklentiler gelmeye devam ediyor. Son değerlendirmeyi paylaşan S&P Global Market Intelligence Avrupa Ekonomisi Direktör Yardımcısı Andrew Birch, TCMB'nin temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini değiştirmeyerek mevcut seviyede bırakacağını öngördü.

BNE Intellinews'in aktardığı S&P analizinde, haziran ortasından itibaren küresel enerji fiyatlarına ilişkin tahminlerin gerilemesinin enflasyon risklerini bir ölçüde hafiflettiği belirtildi. Ancak temmuz ortasında Orta Doğu'daki gerilim ve çatışmaların yeniden şiddetlenmesinin olumlu beklentileri sınırlandırdığı kaydedildi.

Orta Doğu gerilimi TCMB'nin faiz kararında belirleyici olabilir

Bölgedeki askeri hareketliliğin, küresel enerji fiyatlarının 2026'nın ikinci yarısında daha düşük seviyelerde dengeleneceği yönündeki öngörüleri zayıflattığı ifade edildi. Enerji piyasalarındaki gelişmelerin, TCMB'nin para politikası kararlarında yakından takip edeceği başlıklar arasında yer aldığına dikkat çekildi.

TCMB'de faiz indirimi için dördüncü çeyrek sinyali

Andrew Birch, TCMB'nin faiz indirimlerine yeniden başlama isteğine ilişkin bazı sinyaller verdiğini ancak para politikasındaki temkinli yaklaşımını koruduğunu belirtti.

Birch, "Temmuz ayında enflasyonda yaşanacak olası bir gevşemenin hemen yeni bir faiz indirim döngüsünü tetiklemesi beklenmiyor. Ancak enflasyon önümüzdeki aylarda düşmeye devam ederse, Merkez Bankası dördüncü çeyrekte yapılabilecek bir faiz indirimi için zemin hazırlamaya başlayabilir" değerlendirmesinde bulundu.