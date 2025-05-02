S&P'den Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, ABD yönetiminin politika uygulamalarının dünya çapında ekonomiler, tedarik zincirleri ve kredi koşulları üzerindeki potansiyel etkileri konusunda yüksek derecede öngörülemezlik olduğuna inandığını belirterek, pekçok ülke için makroekonomik tahminlerini güncelledi.

İşte Türkiye için 2025-2028 dönemine ilişkin beklentiler

Türkiye ekonomisinin 2025'te yüzde 2,7, 2026'da yüzde 2,9, 2027'de yüzde 3,3 ve 2028'de yüzde 3,2 büyüyeceğini tahmin eden S&P; enflasyonun da sırasıyla yüzde 33, yüzde 18,3, yüzde 14,2 ve yüzde 12,7 olacağını öngördü.

İşsizlik oranının 2025, 2026, 2027 ve 2028 yıllarında sırasıyla yüzde 10,2, 10,0, 9,8 ve 9,7 olacağını belirten kredi derecelendirme kuruluşu; dolar/TL'nin ise aynı yılarda 43, 48, 52 ve 55 olacağını öngördü.

Türkiye için yıl sonu politika faizi tahminlerini 38, 17,50, 12,50 ve 12,50 olarak sıraladı.