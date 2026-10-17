S&P'den Türkiye'nin kredi notuna ilişkin yeni değerlendirme gelmedi

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S&P, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin yeni bir değerlendirme yayımlamadı. Türkiye'nin kredi notları için gözden geçirme tarihini 16 Ekim olarak duyuran kuruluşun bir açıklama yapma zorunluluğu bulunmuyordu.

Türkiye'nin uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsinden kredi notları BB- seviyesinde kaldı. Kısa vadeli yerel ve yabancı para cinsinden kredi notları ise B seviyesinde bulunuyor.

Kuruluşun 16 Ekim 2026 itibarıyla geçerli olan son değerlendirmesine göre Türkiye'nin uzun vadeli kredi notlarına ilişkin görünüm durağan olarak korunuyor.

Son not değişikliği Kasım 2024'te yapılmıştı

Türkiye'nin uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsinden kredi notları son olarak 1 Kasım 2024 tarihinde BB- seviyesinde belirlenmişti. Durağan görünüm de aynı tarihten bu yana korunuyor.