SPK, 14 gerçek 5 tüzel kişiye ceza yağdırdı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) bugün yayımlanan bülteninde 14 gerçek 5 tüzel kişiye yaklaşık 111 milyon TL idari para cezası verildiği açıklandı.

Bültene göre, TFG İstanbul Menkul Değerler AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda toplam 493 bin 22 TL 'lik idari para cezası, Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik hakkında yapılan inceleme sonucunda 155 bin 567 TL 'lik idari para cezası verildi.

Invest AZ Yatırım Menkul Değerler AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda, 1 milyon 921 bin 326 TL 'lik idari para cezasına çarptırıldı.

Bültende, "Yeşil Yatırım Holding AŞ (Şirket)’nin 08-22.06.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin yapılan inceleme sonucunda; Yeşil Yatırım Holding'e 640.442 TL, Alaittin Sılaydın'a 640.442 TL, Onur Akçay 640.442 TL, Erman Kendibaşına 51.236 TL, Ufuk Oltulu 51.236 TL 'lik idari para cezası, Özerden Ambalaj Sanayi AŞ (OZRDN) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 10 kişi ve 1 şirkete toplam 106.483.863,53 TL idari para cezası verildiği" bllgisi yer aldı.