SPK, 16 internet sitesi için erişim engeli talep etti

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 14 Ağustos 2025 tarihinde 2025/44 numaralı bültenini yayımlandı.

RotaBorsa'nın aktardığına göre Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) son bülteninde erişim engeli talebinde bulunulan internet sitelerine ilişkin "Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetinde bulunduğu tespit edilen internet siteleri ve yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırdığı belirlenen internet sitelerinin adresleri aşağıda verilmiş olup, anılan internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99/A maddesinin üçüncü fıkrası ile 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildi." ifadeleri kullanıldı.