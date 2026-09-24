SPK 2 şirketin sermaye artırımınını onayladı

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Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) haftalık bülteni yayımlandı.

Buna göre SPK, Kiler Holding A.Ş.'nin 1,3 milyar TL'lik, Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş.'nin ise 350 milyon TL'lik sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

Kurul,Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş.'nin 400 milyon TL'lik tahvil ve finansman bonosu ihracı başvurusuna da onay verdi.

Yatırım kuruluşlarının sermaye artırımında ise Biriksin Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sermayesinin 350 milyon TL'den 500 milyon TL'ye artırılmasına yönelik esas sözleşme değişikliğine izin verildi.