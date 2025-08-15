SPK, 4 hisseye kredili işlem yasağı getirdi

  1. Ekonomim
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında; Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar, Emek Elektrik Endüstrisi, AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Hedef Holding hisseleri olmak üzere 4 hissenin paylarına bir ay kredili işlem yasağı getirdi.

Borsa İstanbul'da, 4 hissenin paylarına kredili işlem önlemi alındı.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında; Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar, Emek Elektrik Endüstrisi, AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Hedef Holding hisseleri olmak üzere dört hissenin paylarına 17 Eylül 2025 tarihine kadar kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamalarda, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AHSGY.E ve HEDEF.E payları 18/08/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/09/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.

Ayrıca, Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. (EMKEL) ile Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. (TEKTU) payları da 17 Eylül'e kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

