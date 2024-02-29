SPK 6 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı

SPK bültenine göre, QNB Finans Finansal Kiralama AŞ'nin 885 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onaylandı.



SPK ayrıca, Sümer Faktoring AŞ'nin 150 milyon lira, Uludağ İçecek Türk AŞ'nin 2 milyar lira, Ak Faktoring AŞ'nin 189 milyon 600 bin lira, Fibabanka AŞ'nin 10 milyar lira, Denizbank AŞ'nin 2 milyar dolar ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO'nun 5 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi.

Kurul, 2 şemsiye fonu, 4 girişim sermayesi fonu ve 2 gayrimenkul yatırım fonu kuruluşunun faaliyet izni başvurusunu olumlu karşıladı.

LDR Turizm AŞ (şirket) pay piyasasında gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin yapılan inceleme sonucunda 3 kişiye idari para cezası uygulanmasına karar veren Kurul, “olivemarkets”, “truvafx” ,“liberalfx” ve “bdswiss” uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcıları ile 8 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

SPK, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 49 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına hükmetti.