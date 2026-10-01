SPK açıkladı: İşte tasfiye edilen fonlarda ara ödeme planı...

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteninde yer alan karara göre Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin tüm sermaye piyasası faaliyetleri, 30 Eylül 2026 tarihi saat 18.10 itibarıyla geçici olarak durduruldu.

Kurum bünyesinde mevzuata aykırı işlemlerde sorumluluğu belirlenen Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener, Hakan Gövdere ve Hayriye Car'ın sahip olduğu tüm sermaye piyasası lisansları ise sürekli olarak iptal edildi.

Tasfiye edilen fonlarda yatırımcılara 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme

Tera Portföy, Pusula Portföy, Atlas Portföy ve Hedef Portföy tarafından kurulan ve tasfiyesine karar verilen fonlar için ödeme süreci başlatıldı:

Hak sahipliği mutabakatı tamamlanan tüm katılma payı sahiplerine, nihai tasfiye sonucuna mahsuben ivedilikle ara ödeme aktarılacak.

Ara ödemelerde Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından hesaplanacak net yatırım tutarları esas alınacak.

Ödeme günündeki net yatırım tutarı 1 milyon TL’nin altında olan yatırımcılara bu tutarın tamamı ödenecek, 1 milyon TL ve üzerinde olan yatırımcılara ise tavan olarak azami 1 milyon TL ara ödeme yapılacak.

Uygulama öncelikli olarak para piyasası fonlarından başlatılacak.

Ara ödeme karşılığında herhangi bir pay iadesi yapılmayacak, pay iadeleri nihai tasfiye aşamasında mahsuplaşılacak.

A1 Capital Portföy, Bulls Portföy ve Pardus Portföy kuruculuğundaki fonların tasfiyesinde öncelik, unvanında "para piyasası" ibaresi geçen ve yatırımcı sayısı en yüksek olan fonlara verildi.

Tasfiye kapsamında bulunmayan ancak daha önce alım ve satıma kapatılan diğer fonların ise likidite ve portföy şartları gözetilerek portföy yönetim şirketlerince yeniden işleme açılabileceği bildirildi.

Hektaş'ın tahsisli sermaye artırımına onay

Hektaş Ticaret Türk AŞ’nin, OYAK Genel Müdürlüğü tarafından şirkete ödenen 2 milyar 380 milyon TL tutarındaki sermaye avansı karşılığında tahsisli sermaye artırımı yapması onaylandı. Satış pay fiyatının, 25 Haziran 2026 tarihindeki satış fiyatı olan 3,39 TL ile Borsa İstanbul kurallarına göre belirlenecek baz fiyattan yüksek olanından aşağı olmayacak şekilde uygulanması kararlaştırıldı.

Borlease Otomotiv ve yöneticilerine 3,2 milyon TL idari para cezası

Halka arz fiyatı varsayımlarına dair raporların gecikmeli yayımlanması veya hiç yayımlanmaması nedeniyle Borlease Otomotiv AŞ ve şirket yöneticilerine toplam 3 milyon 283 bin 402 TL idari para cezası kesildi:

Borlease Otomotiv AŞ: 739.534,41 TL

Sarper Volkan Özten: 739.534,41 TL

Azmi Yalçın: 739.534,41 TL

Özgür Cem Hancan: 155.567 TL

Müge Çetin: 155.567 TL

Fehmi Sertdemir: 155.567 TL

Murat Timur: 155.567 TL

Murat Şahin: 155.567 TL

Şirkete uygulanan para cezasının sorumlu yönetim kurulu üyesine rücu edilip edilmeyeceği hususunun yapılacak ilk genel kurulda oylanması karara bağlandı.

Yetkisiz 3 internet sitesine erişim engeli

Sermaye piyasalarında yetkisiz şekilde faaliyette bulunduğu tespit edilen "aktifkurumsalyonetim.com", "referansaktifmenkul.com" ve "aktifmenkulcapital.com" internet sitelerine erişimin engellenmesi amacıyla hukuki işlem başlatıldı.