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SPK, Akbank'ın borçlanma araçları ihracını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu, Akbank'ın borçlanma araçları ihracına onay verdi.

Haber Merkezi
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Akbank AŞ'nin borçlanma araçları ihracını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Banka 2 milyar dolar nominal ihraç tavanlı tahvil/finansman bonosu/sermaye benzeri borçlanma aracı ile 2 milyar dolar nominal ihraç tavanlı yeşil/sürdürülebilir tahvil/finansman bonosu/sermaye benzeri borçlanma aracını yurt dışında satacak.

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