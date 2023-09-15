SPK, Akbank'ın borçlanma araçları ihracını onayladı
Sermaye Piyasası Kurulu, Akbank'ın borçlanma araçları ihracına onay verdi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Akbank AŞ'nin borçlanma araçları ihracını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Banka 2 milyar dolar nominal ihraç tavanlı tahvil/finansman bonosu/sermaye benzeri borçlanma aracı ile 2 milyar dolar nominal ihraç tavanlı yeşil/sürdürülebilir tahvil/finansman bonosu/sermaye benzeri borçlanma aracını yurt dışında satacak.