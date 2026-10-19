SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı emekliliğini istedi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nda (SPK) üst düzey görev değişikliklerine ilişkin iki kritik gelişme yaşandı.

9 Ekim 2026’da Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığı görevine getirilen Mahmut Sütcü’nün, sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiği bildirildi. Sütçü’nün istifasının ardından gözler, SPK başkanlığı görevine yapılacak yeni atamaya çevrildi.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik de Bakan Mehmet Şimşek'e bugünden geçerli olmak üzere emeklilik dilekçesini verdi.

Mahmut Sütcü kimdir?

1968 yılında Samsun/Bafra'da doğdu. İlköğrenimini Bafra'da, orta ve lise öğrenimini Amasya’da sürdürdü. 1986'da Amasya İmam Hatip Lisesinden, 1990'da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu.

Çalışma hayatına 1991 yılında Hesap Uzman Yardımcısı olarak başladı. 1994 yılında Hesap Uzmanı, 2003 yılında Baş Hesap Uzmanı olarak görev yaptı. 2002-2003 yılları arasında Maliye Bakanlığınca İngiltere'de bir yıl görevlendirildi. Daha sonra sırasıyla 2004-2005 yılları arasında Dış Ticaret Vergi Dairesi Başkanlığı (İstanbul), bu görevle birlikte Marmara Kurumlar Vergi Dairesi ve Boğaziçi Vergi Dairesi Başkanlığı (vekâlet), 2005 yılında Antalya Gelirler Bölge Müdürlüğü (vekâlet), 2005-2013 yılları arasında Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı, 2013-2016 yılları arasında Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2016’da Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı görevine atandı. 2017’ye kadar Ankara Vergi Dairesi Başkan Vekilliği görevini de yürüttü.

Kasım 2024’ten itibaren SPK İkinci Başkanı olarak görev yapan Sütcü, 9 Mayıs 2026 tarihinde SPK Başkanı olarak atandı.

Osman Çelik kimdir?

1964 yılında Erzincan/Kemaliye’de doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu. 1986-1987 yılları arasında Devlet İstatistik Enstitüsü’nde Ekonomist olarak çalıştı. 1988-1995 yılları arasında Faisal Finans Kurumu Proje Değerlendirme ve Hazırlama Müdürlüğünde Uzman ve Baş Uzman olarak görev aldı. 1995-1999 yıllarında İhlas Finans Kurumunda Proje ve Pazarlama Müdürlüğü görevini sürdürdü.