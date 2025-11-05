SPK Başkanı Ömer Gönül kimdir? İbrahim Ömer Gönül aslen nereli, kaç yaşında? soruları araştırılıyor. SPK Başkanı Gönül manipülasyon yapan fon yöneticilerine ceza verileceğini açıklayarak dikkatleri üzerine çekmişti. Gönül’ün açıklamalarının ardından hakkındaki bilgiler de merak konusu oldu.

SPK BAŞKANI ÖMER GÖNÜL KİMDİR?

İbrahim Ömer GÖNÜL 1973 yılında Ankara’da doğdu. Üniversite öğrenimini 1999 yılında Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisans derecesini Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Yönetimi alanında aldı. Halen Atılım Üniversitesi Politik İktisat alanında doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Profesyonel kariyerine Şekerbank TAŞ.'de sabit getirili menkul kıymet yöneticisi olarak başlayan İbrahim Ömer GÖNÜL sonrasında fon yönetimi alanında TL fon işlemleri uzmanı olarak çalışmalarına devam etmiştir. 2004 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nda (SPK) Kurumsal Yatırımcılar Dairesi'nde süreç akışlarının yönetilmesinden sorumlu olarak göreve başlayan İbrahim Ömer GÖNÜL ilerleyen dönemlerde sırasıyla İnsan Kaynakları Müdürü ve İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı'nda Daire Başkan Yardımcısı olarak görev almıştır. Sayın GÖNÜL 2014 yılında Kurul Başkan Yardımcılığı görevine atanırken SPK'daki bu görevinin yanı sıra, sermaye piyasalarında değerleme faaliyetlerinin kalitesinin artırılması amacıyla kurulan Merkezi Kayıt Kuruluşu Gayrimenkul Bilgi Merkezi'nde (GABİM) Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarına devam etmiş ve ayrıca Erzincan Üniversitesi Danışma Kurulu Üyeliği görevini de yürütmüştür. Sayın GÖNÜL, Türkiye'de Chartered Financial Analyst (CFA) eşdeğeri tüm profesyonel sermaye piyasası lisanslarına sahiptir.

İBRAHİM ÖMER GÖNÜL ASLEN NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

SPK Başkanı Gönül aslen Ankaralı’dır. 1973 doğumlu olan Gönül 52 yaşındadır. 18 Nisan 2022 tarihinde SPK Başkanı olarak atanan Sayın GÖNÜL, başkanlık döneminde SPK'ya tüm başvuruların elektronik ortamda yapılabilmesini sağlayacak elektronik sistemin kurulmasına yönelik çalışmaları başlatmıştır. Ayrıca yine başkanlık döneminde 2024 yılında SPK, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının listelenmesi ve görev kapsamlarının belirlenmesi konusunda kamu otoritesi olma görevini üstlenmiştir.

İbrahim Ömer GÖNÜL son olarak, 16 Ocak 2025 tarihinde Uluslararası Menkul Kıymetler Teşkilatı Komisyonu (IOSCO) Büyüyen ve Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi (GEMC) Başkan Yardımcılığı’na seçilmiş olup, aynı zamanda IOSCO Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmaktadır

İyi derecede İngilizce ve orta seviyede Almanca bilen Gönül, evli ve 2 çocuk babasıdır.