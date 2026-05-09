SPK Başkanlığı'na Mahmut Sütcü atandı... Mahmut Sütcü kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3. ve 7. maddeleri gereğince SPK Başkanlığına İkinci Başkan Mahmut Sütcü, ikinci başkanlığına Ahmet Aksu, üyeliğine ise Yusuf Sünbül atandı.

Mahmut Sütcü kimdir?

1968 yılında Samsun'un Bafra ilçesinde doğdu. İlk öğrenimini Bafra'da, orta ve lise öğrenimini Amasya’da tamamladı. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu.

Çalışma hayatına 1991 yılında hesap uzman yardımcısı olarak başladı. 1994 yılında hesap uzmanı, 2003 yılında baş hesap uzmanı olarak görev yaptı.

2002-2003 yılları arasında Maliye Bakanlığı tarafından İngiltere'de bir yıl görevlendirildi. 2004-2005 yılları arasında İstanbul Dış Ticaret Vergi Dairesi Başkanlığı yaptı. Bu görevle birlikte Marmara Kurumlar Vergi Dairesi ve Boğaziçi Vergi Dairesi Başkanlığına vekalet etti. Ayrıca Antalya Gelirler Bölge Müdürlüğüne vekalet etti. 2006-2009 yıllarında Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde Vergi Hukuku dersleri verdi. 2005-2013 yılları arasında Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı, 2013-2016 yılları arasında Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2016 yılında Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı görevine atandı. 2016-2017 yılları arasında Ankara Vergi Dairesi Başkan Vekilliği görevini de yürüttü.

Bir süredir Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) İkinci Başkanı olarak görev yapan Sütcü, 9 Mayıs 2026 tarihinde SPK Başkanlığı'na atandı. Sütcü, evli ve iki çocuk babasıdır.