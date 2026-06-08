SPK Başuzmanı Yavuz Akbulak hayatını kaybetti

Nasıl Bir Ekonomi ve ekonomim.com’da önemli yazıları yayımlanan SPK Başuzmanı Yavuz Akbulak geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

1966 yılında Ardahan/Çıldır’da doğan Akbulak, 1988’de Marmara Üniversitesi İİBF Maliye bölümünü birincilikle bitirdi. 1997 yılında ABD’de Spring International Language Center’da; 65’inci dönem müdavimi olarak 2008-2009 arasında Milli Güvenlik Akademisi’nde eğitim gördü.

Özellikle halka açık şirketler, sermaye piyasaları, AŞ’lerde kâr dağıtımı gibi konularda 20’ye yakın kitabı bulunan Yavuz Akbulak’ın 1992 yılından bu yana bir çok gazete ve dergide makaleleri yayımlandı.

Çalışma hayatına 1988 yılında SPK’de başlayan Yavuz Akbulak bu kurumda; uzman yardımcısı, uzman, başuzman, daire başkanı ve başkanlık danışmanı; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı GSM 1800 Lisansları Değerleme Komisyonunda üye olarak görev yaptı.

Vergi Konseyi’nde de bazı çalışma gruplarında yer alan Akbulak, son olarak başuzman sıfatıyla SPK’da görev alıyordu.

Akbulak’ın yazdığı ve katkıda bulunduğu kitaplar şunlar:

Türkiye’de Yatırımların ve İstihdamın Durumu ve Mevcut Ortamın İyileştirilmesine İlişkin Öneriler (Maliye Hesap Uzmanları Vakfı Araştırma Yarışması İkincilik Ödülü); Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Yaşanan Sorunlar ve Alınması Gereken Önlemler (Maliye Hesap Uzmanları Vakfı Araştırma Yarışması İkincilik Ödülü, Sevinç Akbulak ile birlikte); Kayıp Yıllar: Türkiye’de 1980’li Yıllardan Bu Yana Kamu Borçlanma Politikaları ve Bankacılık Sektörüne Etkileri (Bankalar Yeminli Murakıpları Vakfı Eser Yarışması, Övgüye Değer Ödülü, Emre Kavaklı ve Ayça Tokmak ile birlikte); Türkiye’de Sermaye Piyasası Araçları ve Halka Açık Anonim Şirketler (Sevinç Akbulak ile birlikte) ve Türkiye’de Reel ve Mali Sektör: Genel Durum, Sorunlar ve Öneriler (Sevinç Akbulak ile birlikte) başlıklı kitapları yayımlanmıştır. Anonim Şirketlerin Halka Açılması (Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tartışma Tebliğleri Serisi II), Anonim Şirketlerde Kar Dağıtımı Esasları ve Yedek Akçeler (Bilgi Toplumunda Hukuk, Ünal TEKİNALP’e Armağan, Cilt I) ve Ülkemizde Koronavirüs Salgınının Ekonomik Etkilerine İlişkin Alınan Başlıca Önlemler (Prof. Dr. Saim ÜSTÜNDAĞ’a Vefa Andacı, Cilt II) kitap bölümlerinin de yazarıdır.