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SPK: "Bir dizi tedbir alındı, kısa sürede açıklanacak"

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), son dönemde piyasalarda yaşanan gelişmelere ilişkin, "Yaşanan gelişmeler kurulumuz tarafından takip edilmektedir. Bu kapsamda kurulumuz tarafından bir dizi tedbir alınmıştır" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
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SPK: "Bir dizi tedbir alındı, kısa sürede açıklanacak"
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.

Kurul tarafından yapılan açıklamada, piyasaların sağlıklı işleyişi ve yatırımcıların korunmasına yönelik bir dizi tedbir alındığı belirtilerek, söz konusu tedbirlerin kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi. SPK'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Sermaye piyasamızda son dönemde yaşanan gelişmeler Kurulumuz tarafından takip edilmektedir. Bu kapsamda Kurulumuz tarafından bir dizi tedbir alınmıştır. Bu tedbirler kısa süre içerisinde Kurulumuz internet sitesinden kamuoyuna duyurulacaktır."