SPK duyurdu: Fiili dolaşım hesaplamasında değişikliğe gidildi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ilke kararına ilişkin duyuru yayımladı.

Yayımlanan karara göre Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem gören şirketlere ilişkin fiili dolaşımdaki pay oranı hesaplamasında düzenleme yapıldı.

Fiili dolaşım oranı, endekslerine dahil olma kriterlerinde kullanılan temel göstergelerden biri. Bu düzenlemeyle endekslere giriş zorlaşacak.

Düzenlemeye göre, fiili dolaşımdaki pay oranı hesaplamasında dikkate alınmayan paylar arasına, sermaye veya yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların sahip olduğu ve serbest ya da özel fon katılma paylarına verilen paylar da eklendi.

Söz konusu paylar, ihraççı paylarının fiili dolaşımdaki pay oranı kavramı dışında tutulacak ve ilgili kararda yer alan diğer bentlerle birlikte değerlendirilecek.

Öte yandan Kurul, fiili dolaşımdaki pay oranı verilerinin 15 Haziran 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından günlük olarak hesaplanmasına karar verdi.

SPK'nın yayımladığı duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Payları Borsa İstanbul AŞ Pay Piyasası’nda işlem gören şirketlere ilişkin fiili dolaşımdaki pay oranı kavramının belirlenmesine yönelik olarak; a) 19.08.2010 tarihli ve 24/729 sayılı, 17.02.2011 tarihli ve 5/157 sayılı, 30.10.2014 tarihli ve 31/1059 sayılı İlke Kararları ile değişik 23.07.2010 tarihli ve 21/655 sayılı İlke Kararı’na, (A) bendinden sonra gelmek üzere “B) (A) bendi kapsamında fiili dolaşımdaki pay oranı hesaplanmasına dahil edilmeyen paylara sahip olanların, sahip oldukları serbest veya özel fon katılma payları nedeniyle, ilgili fondaki katılma payı sahiplik oranına isabet eden ihraççı paylarının da fiili dolaşımdaki pay oranı kavramı dışında tutulmasına,” bendinin eklenmesine ve ilgili karardaki diğer bentlerin buna göre teselsül ettirilmesine, b) Fiili dolaşımdaki pay adedi ve fiili dolaşımdaki pay oranı verilerinin, değişiklik kapsamında 15.06.2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ tarafından günlük olarak hesaplanmasına karar verilmiştir."