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SPK, finansal ölçütlere ilişkin esasları değiştirdi!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), borsalar ve piyasa işleticilerinin çalışma esaslarına dair yönetmelikte değişiklik yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, borsaların uluslararası standartlarla uyumlu finansal kriterlerin listesini ve bu uyuma ilişkin bilgileri kamuoyuna açıklaması zorunlu hale getirildi.

Haber Merkezi
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SPK, finansal ölçütlere ilişkin esasları değiştirdi!
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), borsalar ve piyasa işleticilerinin çalışma esaslarında değişikliğe gitti. SPK tarafından hazırlanan "Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İlgili maddede önceki yönetmelikte yer alan ifade değiştirildi

Değişiklik yapılan maddeyle borsa, Kurul tarafından kabul edilen uluslararası prensip ve düzenlemelere uyumlu finansal ölçütlerin listesi ile uyuma ilişkin bilgileri kamuya açıklayacak.

İlgili maddede önceki yönetmelikte yer alan "finansal ölçüt niteliğindeki endekslerinin" ifadesi "finansal ölçütlerin listesi" olarak değiştirildi.

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