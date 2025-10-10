SPK halka arz edilecek 11 yeni fonun izahnamesini onayladı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) fon piyasasına halka arz edilecek 11 yeni fonun izahnamesini onayladı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 9 Ekim 2025 tarihli bülteninde 11 yeni fonun halka arzına onay verdi. Söz konusu fonların işlem göreceği tarihler henüz belli değil.
Yeni halka arz olacak fonlar
SPK’nın dün yayımladığı bültende izahnamesine onay verilen fonlar şöyle:
AK Portföy Emlak Sektörü Değişken Fon
Bulls Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon HSYF
Bulls Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon HSYF
Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onbeşinci Serbest (Döviz) Fon
Garanti Portföy Üçüncü Serbest (Döviz-Avro) Fon
Inveo Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu
MT Portföy Yönetimi AŞ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
QNB Portföy Enpara Serbest (Döviz) Fon
Rota Portföy Yönetimi AŞ Goldfinch Sanayi ve Teknoloji GSYF
Strateji Portföy Emerald Hisse Senedi Serbest Fon HSYF
Tera Portföy Fon Sepeti Fonu.