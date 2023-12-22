SPK, İş Bankası'nın borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 402 milyon 942 bin 765 bin liralık, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 milyar 500 milyon liralık bedelli sermaye artırımını, EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 117 milyon 500 bin liralık bedelsiz sermaye artırımını, Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 150 milyon liralık ve Merko Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 100 milyon lira satış bedeli karşılığı tahsisli sermaye artırımına onay verdi.

Kurul, Creditwest Faktoring AŞ'nin 110 milyon lira, Sümer Faktoring AŞ'nin 120 milyon lira, Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 1 milyar lira, Inveo Yatırım Holding AŞ'nin 1 milyar lira, Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 5 milyar lira, OYAK İnşaat AŞ'nin 1 milyar 200 milyon lira, Kent Finans Faktoring AŞ'nin 168 milyon 475 bin lira, Migros Ticaret AŞ'nin 2 milyar lira, Tat Gıda Sanayi AŞ'nin 3 milyon lira, Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'nin 10 milyar lira, Türkiye İş Bankası AŞ'nin 53 milyar lira, Türk Ekonomi Bankası AŞ'nin 400 milyon dolar ve Aktif Yatırım Bankası AŞ'nin 20 milyon dolarlık borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, 3 gerçek ve 3 tüzel kişiye toplam 6 milyon 375 bin 804 lira idari para cezası uygulanmasına karar verirken, 24 kişi hakkında Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı. Kurul, 143 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına hükmetti.