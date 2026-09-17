SPK kararıyla fonları kapatılan Tera Portföy'den açıklama geldi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli kararı ile sektör genelinde faaliyet gösteren birden fazla portföy yönetim şirketini kapsayan bir düzenleme yapıldı. Karar doğrultusunda, Tera Portföy’ün kurucusu olduğu ve TEFAS’ta işlem gören yatırım fonlarında alım-satım işlemleri geçici olarak durdurulurken, kararda unvanları belirtilen belirli fonlar için Kurul tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde tasfiye süreci öngörüldü.

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu kararın Borsa İstanbul piyasasında gerçekleşen gelişmeler ve yatırımcıların korunması ihtiyacından kaynaklandığı, sürecin SPK nezdinde yürütülen koordineli çalışmalarla titizlikle yönetildiği belirtildi.

Beş fon için süreç başlatıldı

SPK kararı uyarınca Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) – DOH, Tera Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) – T3B, Tera Portföy Birinci Serbest Fon – TLY, Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fon – TP2 ve Tera Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fon – TLV için TEFAS alım-satım işlemleri durduruldu.

Söz konusu fonlar için Kurul tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde tasfiye süreci öngörüldü. Tera Portföy, ilgili sürecin mevzuat, fon bilgilendirme dokümanları ve SPK tarafından tayin edilecek yöntem doğrultusunda, yatırımcıların hak ve menfaatleri en üst düzeyde korunarak yürütüleceğini açıkladı.

Şirket ayrıca, anılan Kurul kararının kapsamı dışında kalan diğer Tera Portföy fonlarının doğrudan söz konusu karardan etkilenmediğini bildirdi.

Tera Grubu şirketlerinin faaliyetleri devam ediyor

Tera Portföy, bankacılıktan faktoring şirketine, aracı kurumdan yatırım holdinge, girişim sermayesi ortaklığından portföy yönetimine kadar geniş bir yelpazede finansal hizmet sunan Tera Grubu’nun bir parçası olarak faaliyet gösteriyor.

Tera Portföy, alınan kararın adı geçen belirli fonlarla sınırlı olduğunu, Tera Grubu bünyesindeki diğer finansal kuruluşları veya grup şirketlerini kapsayan bir durum bulunmadığını vurguladı. Grup firmalarının ilgili kamu otoritelerinin denetim ve gözetiminde, yasal mevzuata tam uyum içerisinde aralıksız olarak faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

Şirketin operasyon, yatırımcı ilişkileri ve portföy yönetimi birimlerinin görevlerinin başında olduğu, tüm iletişim kanallarının yatırımcıların sorularını yanıtlamak üzere açık bulunduğu kaydedildi.

“Düzenleyici kurumlarla tam iş birliği içinde hareket ediyoruz”

Tera Portföy açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Birikimlerini ve güvenlerini bizlere emanet eden değerli yatırımcılarımızı her koşulda doğru, şeffaf ve zamanında bilgilendirmeyi en temel kurumsal sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Düzenleyici kurumlarla tam bir iş birliği içerisinde hareket ederek bu süreci en sağlıklı şekilde tamamlamak ve taleplerinize en kısa sürede yanıt vermek adına tüm gücümüzle çalışıyoruz. Sürece ilişkin tüm gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve şirketimizin resmi iletişim kanalları üzerinden şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

Tera Portföy, sermaye piyasalarının güvenli geleceğine olan inancını vurgulayarak, süreci yatırımcıların hak ve menfaatlerini gözeten bir yaklaşımla yürütmeye devam edeceğini bildirdi.