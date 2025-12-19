SPK nitelikli müşteri olma limitini artırdı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 19 Aralık 2025 tarihli bülteniyle yatırımcı sınıflandırmasına ilişkin kriterlerde değişikliğe gitti. Kurul Karar Organı'nın aldığı ilke kararı uyarınca, profesyonel müşteri ve nitelikli yatırımcı kabul edilmek için gereken finansal eşikler artırıldı.

Finansal Varlık Toplamı: Talebe dayalı profesyonel müşteri sayılabilmek için gereken 1 milyon TL tutarındaki alt sınır, 10 milyon TL'ye çıktı.

İşlem Hacmi Koşulu: Daha önce 500 bin TL olarak uygulanan işlem hacmi şartı, 5 milyon TL olarak güncellendi.

Tüzel Kişiler: Kurumsal yapıların profesyonel müşteri statüsü kazanmaları için öngörülen tutarlar da bireysel yatırımcılarla paralel şekilde artacak.

Fon Yatırımları İstisnası: Gayrimenkul yatırım fonları (GYF) ve girişim sermayesi yatırım fonları (GSYF) katılma payı alacak yatırımcılar için eski finansal sınırlar geçerliliğini koruyacak. Bu alanlardaki nitelikli yatırımcılar yeni artıştan muaf tutulacak.

Kazanılmış Haklar: 19 Aralık 2025 tarihinden önce mevcut şartları sağlayarak bu statüyü almış kişilerin hakları korunacak ve bu kişilerin statüleri devam edecek.

Yeni Başvurular: Yeni belirlenen tutarlar, kararın yayımı tarihinden itibaren ilk kez bu statüleri almak isteyen yatırımcılar için geçerli olacak.