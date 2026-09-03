SPK onay verdi: Borsaya 1 şirket daha geliyor

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı haftalık bültende Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş.'nin ilk halka arz başvurusuna onay verdiğini duyurdu. Halka arz kapsamında 1 TL nominal değerli paylar 25,52 TL sabit fiyattan satışa sunulacak olup, süreçte herhangi bir ek pay satışı gerçekleştirilmeyecek.

Sermaye 312,5 milyon liraya çıkacak

Şirket, halka arz sürecinde 62,5 milyon liralık bedelli sermaye artırımına giderek mevcut sermayesini 250 milyon liradan 312,5 milyon liraya yükseltecek. Böylece sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak paylar doğrudan halka arz portföyüne dahil edilecek.

Ortak satışıyla birlikte 87,5 milyon adet pay arz edilecek

Sermaye artırımının yanı sıra mevcut ortaklardan Sami Aydın'a ait 12,5 milyon lira, Haydar Aydın'a ait 8 milyon 335 bin lira ve Ünal Aydın'a ait 4 milyon 165 bin lira nominal değerli B grubu payların satışı yapılacak. Toplamda 25 milyon liralık ortak satışı ve 62,5 milyon liralık sermaye artırımı ile birlikte yatırımcılara toplam 87,5 milyon adet pay arz edilmiş olacak.