SPK onay verdi: Borsaya 4 yeni şirket geliyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan haftalık bültende, 4 şirketin ilk halka arz başvurusunun onaylandığı açıklandı. Kurul'dan bu hafta onay alan şirketler arasında Albayrak Hazır Beton, Masfen Enerji, Metgün Enerji Yatırımları ve Kardemir Çelik Sanayi yer aldı.

SPK bülteninde yer alan bilgilere göre, onay verilen ilk halka arzlara ilişkin detaylar şöyle:

Albayrak Hazır Beton

Albayrak Hazır Beton'un halka arzında, şirketin ortakları Erdal Albayrak’a ait 7.000.000 TL nominal değerli, Şeref Albayrak’a ait 7.000.000 TL nominal değerli ve Osman Albayrak’a ait 7.000.000 TL nominal değerli (B) grubu paylar satışa sunulacak.

Ek pay satışının yapılmayacağı halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 38,60 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılar tarafından satın alınabilecek.

Halka arzla birlikte Albayrak Hazır Beton, 49 milyon TL bedelli sermaye artımına giderek sermayesini 201 milyon TL'den 250 milyon TL'ye çıkaracak.

Masfen Enerji

Masfen Enerji'nin halka açılma sürecinde, mevcut ortaklardan Mehmet Songur’a ait 10.000.000 TL nominal değerli ve Kemal Onur Karakuş’a ait 20.000.000 TL nominal değerli B Grubu paylar halka arza konu edilecek.

1 TL nominal değerli Masfen Enerji payları 45,68 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Ek pay satışı ise yapılmayacak.

Masfen Enerji, halka arz ile birlikte 500 milyon TL olan mevcut sermayesini, bedelli olarak 55 milyon TL artırarak 555 milyon TL'ye yükseltecek.

Metgün Enerji Yatırımları

Metgün Enerji'nin halka arzında ise şirketin ortağı konumunda bulunan Metin Güneş’in sahip olduğu 45.000.000 TL nominal değerli (B) grubu paylar satılacak.

Halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 20 TL sabit fiyattan yatırımcılar tarafından satın alınabilecek. Hisselere fazla talep gelmesi halinde ek pay satışı ise yapılmayacak.

Halihazırda 544 milyon 421 bin TL sermayeye sahip Metgün Enerji, halka arzla birlikte 90 milyon 579 bin TL bedelliye gidecek. Artırım sonrası şirketin sermayesi 635 milyon TL'ye ulaşacak.

Kardemir Çelik Sanayi

Kurul'dan bu hafta onay alan son şirket olan Kardemir Çelik'in halka arzında, şirketin mevcut ortaklarından Tevfik Önder Karalp’e ait 9.000.000 TL, Özge Yastı’ya ait 4.500.000 TL ve Özlem Bakırel’e ait 4.500.000 TL nominal değerli B grubu paylar satışa konu edilecek.

Ek pay satışının yapılmayacağı halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 35 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Kardemir Çelik halka arz süreciyle 720 milyon TL'lik sermayesini 110 milyon TL yükselterek 830 milyon TL'ye çıkaracak.