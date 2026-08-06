SPK onay verdi: Borsaya 4 yeni şirket geliyor

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bültenini yayımladı. Bültende 4 şirketin ilk halka arz başvurusuna onay verildiği açıklandı.

Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş.

Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş.’nin mevcut 150 milyon TL olan sermayesi, halka arz kapsamında 30 milyon TL bedelli artırımla 180 milyon TL’ye çıkarılacak. Halka arzda ayrıca mevcut ortağa ait 6 milyon 500 bin TL nominal değerli B grubu payın satışı gerçekleştirilecek. Şirket payları 73,70 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunulacak.

Tüm payların satılması halinde toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2,69 milyar TL olması bekleniyor.

Mevcut ortaklardan Tunçlar Yatırım Holding AŞ’ye ait 6 milyon 500 bin TL nominal değerli B grubu pay halka arza konu edilecek.

Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin mevcut 100 milyon TL olan sermayesi, halka arz kapsamında 25 milyon TL bedelli artırımla 125 milyon TL’ye çıkarılacak. Halka arzda ayrıca mevcut ortaklara ait toplam 6 milyon TL nominal değerli B grubu payın satışı gerçekleştirilecek. Şirket payları 85,40 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunulacak.

Tüm payların satılması halinde toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2,65 milyar TL olması bekleniyor.

Mevcut ortaklardan Kemal Yaralı’ya ait 3 milyon TL ve Ali Kutay Yaralı’ya ait 3 milyon TL nominal değerli B grubu paylar halka arza konu edilecek.

Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş.

Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş.’nin mevcut 529 milyon 354 bin 723 TL olan sermayesi, halka arz kapsamında 37 milyon 500 bin TL bedelli artırımla 566 milyon 854 bin 723 TL’ye çıkarılacak. Halka arzda ayrıca mevcut ortağa ait 27 milyon 500 bin TL nominal değerli B grubu payın satışı gerçekleştirilecek. Şirket payları 136,00 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunulacak.

Fazla talep gelmesi halinde mevcut ortağa ait 12 milyon 500 bin TL nominal değerli B grubu payın ek satışı gerçekleştirilebilecek.

Ek pay satışı hariç tüm payların satılması halinde toplam halka arz büyüklüğünün 8,84 milyar TL olması bekleniyor. Ek pay satışının da tamamen gerçekleştirilmesi halinde halka arz büyüklüğü 10,54 milyar TL’ye ulaşacak.

Mevcut ortaklardan Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi AŞ’ye ait 27 milyon 500 bin TL nominal değerli B grubu pay halka arza konu edilecek. Aynı ortağa ait 12 milyon 500 bin TL nominal değerli pay ise fazla talep gelmesi halinde ek satış kapsamında sunulacak.

Kapeks Kimya Sanayi A.Ş.

Kapeks Kimya Sanayi A.Ş.’nin mevcut 100 milyon TL olan sermayesi, halka arz kapsamında 25 milyon 100 bin TL bedelli artırımla 125 milyon 100 bin TL’ye çıkarılacak. Halka arzda mevcut ortak payı satışı yapılmayacak. Şirket payları 94,00 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunulacak.

Tüm payların satılması halinde toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2,36 milyar TL olması bekleniyor.

Böylece 4 şirketin halka arzında, ek pay satışı hariç tüm payların satılması halinde toplam büyüklüğün yaklaşık 16,54 milyar TL’ye ulaşması öngörülüyor. Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş.’nin ek pay satışının da tamamen gerçekleştirilmesi halinde toplam büyüklük yaklaşık 18,24 milyar TL olacak.