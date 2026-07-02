SPK onay verdi: Borsaya 5 yeni şirket daha geliyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 1 Temmuz 2026 tarihli haftalık bülteninde iki şirketin halka arz başvurusuna onay verdi. Kurulun yayımladığı bültende, Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arzına onay verdiğini duyurdu.

Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin mevcut 400 milyon TL olan sermayesi, halka arz kapsamında 44 milyon 500 bin TL bedelli artırımla 444 milyon 500 bin TL’ye çıkarılacak. Halka arzda ayrıca mevcut ortaklardan Şadi Türk’e ait 35 milyon 600 bin TL ve Hilkat Mor’a ait 8 milyon 900 bin TL nominal değerli C grubu payın satışı gerçekleştirilecek. Şirket payları 70,00 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunulacak.

Tüm payların satılması halinde toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 6,23 milyar TL olması bekleniyor.

Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin mevcut 620 milyon 222 bin 18 TL olan sermayesi, halka arz kapsamında 40 milyon 166 bin 973 TL bedelli artırımla 660 milyon 388 bin 991 TL’ye çıkarılacak. Halka arzda ayrıca mevcut ortaklardan Ramazan Kaya’nın sahip olduğu 11 milyon 506 bin 638 TL, Hamza Kaya’nın sahip olduğu 11 milyon 506 bin 638 TL ve Nurullah Dönmez’in sahip olduğu 3 milyon 764 bin 706 TL nominal değerli pay halka arza konu edilecek. Şirket payları 56,00 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunulacak.

Fazla talep gelmesi halinde Ramazan Kaya’ya ait 4 milyon 16 bin 697 TL, Hamza Kaya’ya ait 4 milyon 16 bin 697 TL ve Nurullah Dönmez’e ait 5 milyon 355 bin 597 TL nominal değerli payların ek satışı gerçekleştirilebilecek.

Ek pay dahil tüm payların satılması halinde toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 4,50 milyar TL olması bekleniyor.

Böylece 2 şirketin halka arzında tüm payların satılması halinde toplam büyüklüğün yaklaşık 10,73 milyar TL’ye ulaşması öngörülüyor.