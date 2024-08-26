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SPK onayladı: 2 yeni şirket halka arz ediliyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ ile Cem Zeytin AŞ'nin halka arzını onayladı.

Haber Merkezi
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SPK onayladı: 2 yeni şirket halka arz ediliyor
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SPK'nın haftalık bülteninde yer alan kararlara göre, Özata Denizcilik'in 60 milyon TL olan sermayesinin 71,35 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 11,35 milyon TL ile şirketin mevcut tek ortağı Özata Tersanecilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin sahip olduğu 2 milyon TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 13,35 milyon TL'lik paylar halka arza sunulacak. 1 TL nominal değerli paylar, 105,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa çıkarılacak.

Diğer yandan, Cem Zeytin AŞ'nin 302 milyon TL olan sermayesinin 402 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 100 milyon TL'lik payın halka arzı gerçekleştirilecek. 1 TL nominal değerli paylar ise 15,30 TL sabit fiyat üzerinden satılacak.

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