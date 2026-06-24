SPK onayladı: Borsaya 5 yeni şirket daha geliyor

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 24 Haziran 2026 tarihinde yayımladığı 2026/41 numaralı bültenden yeni halka arz onayı kararları çıktı.

SPK bu akşam yayımladığı bültende Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret AŞ, Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi AŞ, Soho Giyim ve Enerji AŞ, İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi AŞ, ve Golda Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ halka arzlarına onay verdi.

Orzaks İlaç halka arz büyüklüğü 3.622.500.000 TL, Ekim Turizm halka arz büyüklüğü 4.902.120.000 TL, Soho Giyim halka arz büyüklüğü 1.500.000.000 TL, İsvea Seramik halka arz büyüklüğü 1.400.300.000 TL, Golda Gıda halka arz büyüklüğü 805.000.000 TL olacak.

Şirketler önümüzdeki günlerde onaylı izahnamesini yayınlayacak ve halka arz detayları belli olacak.