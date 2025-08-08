  1. Ekonomim
  Ekonomi
  3. SPK, Türk Telekom ve QNB Bank'ın yurt dışında tahvil ihraç etmesine izin verdi
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türk Telekom ve QNB Bank'ın yurt dışında tahvil ihraç etmesine izin verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türk Telekom'un tahvil ihraç etmesine izin verdi. Buna göre Türk Telekom dış piyasalarda 1 milyar dolara kadar tahvil ihraç edebilecek. 

SPK yayımladığı bültende ayrıca QNB Bank'ın yurt dışında 1 milyar doları yeşil tahvil ve 4 milyar dolar borçlanma aracı ihraç etmesine izin verdi.

Ekonomi
