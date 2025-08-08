SPK, Türk Telekom ve QNB Bank'ın yurt dışında tahvil ihraç etmesine izin verdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türk Telekom'un tahvil ihraç etmesine izin verdi. Buna göre Türk Telekom dış piyasalarda 1 milyar dolara kadar tahvil ihraç edebilecek.

SPK yayımladığı bültende ayrıca QNB Bank'ın yurt dışında 1 milyar doları yeşil tahvil ve 4 milyar dolar borçlanma aracı ihraç etmesine izin verdi.