SPK, yatırım fonlarına ilişkin rehberi güncellendi

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Yatırım fonlarına ilişkin kapsamlı düzenleme yapan SPK yeni fon rehberini kamuoyu ile paylaştı.

Serbest fonlar ve para piyasası fonları başta olmak üzere yatırım fonlarının işleyişine yönelik yapılan düzenlemeler rehber halinde SPK'nın sitesinden duyuruldu.

Düzenleme ile fon piyasasında risklerin azaltılması, yatırımcıların daha güçlü korunması ve portföy yönetim şirketlerinin mali yapılarının güçlendirilmesi hedeflendi.

12 maddede değişiklik yapıldı, 4 yeni madde eklendi

1. Kurul Karar Organı’nın i-SPK 52.4.an (28/08/2026 tarihli ve 52/1589 s.k.) sayılı İlke Kararına İlişkin Duyuru:

Kurul Karar Organı’nın 28.08.2026 tarih ve 52/1589 sayılı kararı ile Kurulumuzun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in “Tanımlar” başlıklı bölümü ile (1.2.), (2.), (4.2.3.), (4.2.5.1.), (4.2.5.2.), (4.3.), (4.4.), (4.9.), (6.1.), (6.8.), (9.5.), (12.5.) maddelerinde değişiklik yapılmasına ve Rehber’e (4.2.10.), (4.10.), (6.12.), (9.8.) maddelerinin eklenmesine karar verilmiştir.

Portföy Yönetim Şirketleri (PYŞ) için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından zorunlu asgari sermaye tutarları artırıldı

2. Kurul Karar Organı’nın 28.08.2026 tarihli ve 52/1589 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru:

III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği’nin (PYŞ Tebliği) 41. maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde, PYŞ Tebliği’nin “Portföy yönetim şirketinin kuruluş şartları” başlıklı 5. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan başlangıç sermayesi tutarının ve “Sermaye yeterliliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 28. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan asgari ödenmiş sermaye tutarının her birinin 2027 yılı için geçerli olmak üzere geniş yetkili portföy yönetim şirketleri için 500.000.000 TL ve faaliyetleri sınırlı portföy yönetim şirketleri için 250.000.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Halka açık şirketlerin büyük ortaklarının veya şirket yönetiminde söz sahibi olan kişilerin hisse satışlarına yeni kurallar getirildi

3. Kurul Karar Organı’nın i-SPK 128.31 (28.08.2026 tarihli ve 52/1589 s.k.) sayılı İlke Kararına İlişkin Duyuru:

VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin (Pay Tebliği) 27. maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki kişiler tarafından, herhangi bir 12 aylık dönemde;

- Fiili dolaşımdaki pay oranı % 50’nin üzerindeki ortaklıklar için ortaklık sermayesini temsil eden payların veya oy haklarının % 2’sinden fazlası,

- Fiili dolaşımdaki pay oranı % 50 ve bunun altındaki ortaklıklar için ortaklık sermayesini temsil eden payların veya oy haklarının % 4’ünden fazlası özel emir, BİAŞ Toptan Satışlar Pazarı (TSP) veya virman/devir yöntemleri ile yapılan satışlar dahil, Borsa dışında satılamaz. Fiili dolaşımdaki pay oranı olarak, satışın yapıldığı tarihte geçerli olan fiili dolaşım oranı dikkate alınır.