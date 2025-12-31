SPK, yeniden değerlemeye tabi tutarlarda düzenlemeye gitti

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteninde yer alan bilgilere göre Kurul, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik, tebliğ ve diğer ikincil düzenlemelerde, ayrıca 2499 sayılı mülga Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında çıkarılmış ve halen yürürlükte bulunan düzenlemelerde yer alan yeniden değerlemeye tabi tutarlar için 2026 yılına yönelik düzenlemeye gitti.

Bu çerçevede SPK, 1 Ocak 2026–31 Aralık 2026 döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranını yüzde 25,49 olarak belirledi. Söz konusu oran, 1 Ocak 2025–31 Aralık 2025 dönemi için yüzde 43,93 olarak uygulanmıştı.

Kurul, halka arz edilecek şirketlere ilişkin aktif büyüklük ve ciro kriterlerinde de değişikliğe gitti. Buna göre, halka arz başvurusunda bulunacak şirketler için 3,6 milyar lira aktif büyüklük ve 1,8 milyar lira ciro şartı aranacak. Daha önce bu kriterler 2,4 milyar lira aktif büyüklük ve 1,2 milyar lira ciro olarak uygulanıyordu.

Öte yandan, Yatırımcı Tazmin Merkezi tarafından yatırımcılara ödenebilecek azami tazmin tutarı, 2026 yılı için yüzde 25,5 artırılarak 2 milyon 65 bin 145 liraya yükseltildi. Özel Fon kapsamında hak sahiplerine yapılabilecek azami ödeme tutarının ise 416 bin 934 lira olarak belirlendiği bildirildi.