SPK’dan 1 tahsilli sermaye artırımı ile 5 borçlanma aracı başvurusuna onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bir tahsilli sermaye artırımı ile 5 borçlanma aracı başvurusunu onayladı.

SPK’nın haftalık bültenine göre Marshall Boya ve Vernik Sanayi AŞ'nin 10 milyon lira tahsisli sermaye artırımını onaylayan Kurul; Huzur Faktoring AŞ'nin 109 milyon lira, Yükselen Çelik AŞ'nin 500 milyon lira, Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ'nin 1 milyar lira, Tat Gıda Sanayi AŞ'nin 2 milyar lira, SASA Polyester Sanayi AŞ'nin 500 bin euro borçlanma aracı başvurusunu onayladı.

Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda Seri:X, No:22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği’nin İkinci Kısım Yedinci Bölüm Madde 27’nin muhtelif hükümlerine aykırılıklar sebebiyle idari para cezası verilmesine hükmedildi.

Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 20 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.