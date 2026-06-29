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SPK'dan 2 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı getirdiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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SPK'dan 2 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK bültenine göre, Kurul, Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret AŞ (HKTM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerden dolayı yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla 2 kişiye 30 Haziran itibarıyla borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.