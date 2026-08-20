SPK'dan 2 şirketin bedelsiz sermaye artırımına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bültenini yayımladı.

Kurul, payları borsada işlem gören iki şirketin iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artırımı başvurularını onayladı.

Alınan karar doğrultusunda Lider Faktoring AŞ, 1 milyar 88 milyon 802 bin TL olan mevcut sermayesini iç kaynaklardan 561 milyon 198 bin TL artırarak 1 milyar 650 milyon TL'ye yükseltecek.

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ ise 100 milyon TL olan mevcut sermayesini 900 milyon TL bedelsiz artırımla 1 milyar TL'ye çıkaracak.

Borçlanma aracı ihraç limitleri onaylandı

SPK, yurt içi ve yurt dışı piyasalarda borçlanma aracı ihraç etmek isteyen şirketlerin ihraç tavanı taleplerini onayladı.

Yurt içi ihraçlarda QNB Bank'a 60 milyar TL, Eker Süt Ürünleri'ne 2 milyar TL, Vestel Elektronik'e 1 milyar TL, Doğan Trend Otomotiv'e 625 milyon TL, İnallar Otomotiv'e 500 milyon TL ve Mediazz Yeni Medya'ya 200 milyon TL nominal ihraç tavanı onayı verildi. Yurt dışı ihraçlarda ise Akbank'a 8 milyar ABD Doları, Anadolu Efes'e 1 milyar ABD Doları ve Aktif Yatırım Bankası'na 120 milyon Avro tavan izni çıktı. Ayrıca İş Yatırım Menkul Değerler'in 1 milyar TL'lik varant ve sertifika, KT Sukuk Varlık Kiralama'nın Alves Kablo kaynak kuruluşluğundaki 1 milyar 60 milyon TL'lik kira sertifikası ihraç tavanları onaylandı

Yurt dışı işlem aracılığı yetkisi ve işlem yasakları

Midas Menkul Değerler ile Aktif Yatırım Menkul Değerler'in yurt dışında paylar ve türev araçlar üzerinde işlem aracılığı faaliyeti yürütme başvuruları onaylandı.

Bültende yaptırımlar ve tedbirler kapsamında Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim AŞ'ye, bağımsız denetim sözleşmesini Kurul görüşü almadan sona erdirmesi gerekçesiyle 445 bin 243 TL idari para cezası kesildi. Bayrak Ebt Taban Sanayi ve Ticaret AŞ (BAYRK) pay piyasasındaki şüpheli işlemler nedeniyle de Berker Akın, Turgut Akın ve Gökçem Akın hakkında 21 Ağustos 2026'dan itibaren 6 ay süreyle borsalarda geçici işlem yasağı kararı verildi.

Euro Yatırım Holding'in tahsisli başvurusuna ret

Euro Yatırım Holding AŞ'nin kayıtlı sermaye tavanı dahilinde çıkarılmış sermayesini tahsisli olarak nakden artırmak amacıyla hazırladığı ihraç belgesinin onaylanması talebi Kurul tarafından reddedildi.