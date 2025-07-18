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SPK'dan 21 internet sitesine erişim yasağı kararı

Sermaye Piyasası Kurulu, 21 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Haber Merkezi
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SPK'dan 21 internet sitesine erişim yasağı kararı
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 21 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, hukuki işlem yapılmasına karar verilen internet siteleri şunlar:

https://hesabim.klasfx260.com

https://klasfx260.com

https://www.trk-hftrade.com

https://my.trk-hftrade.com

https://register.trk-hftrade.com

https://olivemarkets269.com

https://my.olivemarkets269.com

https://fbs-broker-tur.com

https://www.xmtrtrader.direct

https://my.xmtrtrader.direct

https://partners.xmtrtrader.direct

https://winex-global.net

https://justmarketspartners.com

https://wt.persyatirim63.com

https://sca.persyatirim63.com

https://persyatirim63.com

https://wolf-markets39.com

https://sca.wolf-markets39.com

https://wt.wolf-markets39.com

https://fxp-turkey.com

https://crmwnx.com

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