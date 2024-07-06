SPK’dan 244,8 milyon lira idari para cezası

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ‘2023 Yılı İdare Faaliyet Raporu’nu yayımlandı. Rapora göre, 2023 yılında halka arzı gerçekleşen 54 şirket, sermaye piyasalarından 79,3 milyar lira fon sağladı. Halka arz edilen bu şirketlerin 19’u imalat, 9’u enerji, 9’u GYO, 4’ü finans, 3’ü tarım,10’u ise diğer sektörlerde faaliyet gösteriyor. Kurumsal yatırımcıların portföy büyüklüğü 2023 yılı sonu itibarıyla 2,9 trilyon TL’ye yükseldi. Portföy yönetim şirketlerinin yönettiği toplam varlık büyüklüğü 2023 yılında 3,2 trilyon TL’ye ulaştı. 2023 yılında gerçek ve tüzel kişilere toplamda 244 milyon 882 bin lira idari para cezası verdi.

Raporu değerlendiren SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Türkiye ekonomisinin 2020 yılı ikinci yarısından bu yana kesintisiz büyümesini sürdürdüğü ve 2023 yılında yüzde 4,5 büyüme kaydettiğini söyledi.

Türkiye’nin gayrisafi yurtiçi hasıla büyüklüğünün ise tarihte ilk defa 1 trilyon dolar sınırını aştığını kaydeden Gönül, “Ekonomimizde yaşanan bu canlılık sermaye piyasalarına hem arz hem talep yönlü olarak yansıdı. Borsa yatırımcı sayısı 2023 yılında 8,6 milyon ile rekor seviyesini gördü. BİST pay piyasasında yıllık işlem hacmi 2022 yılındaki 17,7 trilyon liralık seviyesinden 2023 yılında 32,7 trilyon liraya yükseldi. 2023 sonu itibarıyla Kurul kaydındaki halka açık şirket sayısı, 538’i borsada işlem gören, 116’sı ise borsada işlem görmeyen şekilde toplam 654 oldu. Borsada işlem gören şirketlerin toplam piyasa kapitalizasyonu 10 trilyon TL’yi aştı. BİST 100 endeksi 2023 yılında yüzde 35,6 oranında değer kazanarak, yılı 7.470 puan seviyesinden kapattı.” dedi.

54 şirket halka arz oldu

Halka açılan şirket sayısının artış göstermeye devam ettiği ve şirketlerin özkaynak finansmanı yolu ile kaynak sağlama konusunda istekli oldukları 2023 yılında 54 şirket halka arz olduğunu bildiren Gönül, “Bu şirketler sermaye piyasalarından 79,3 milyar TL kaynak sağlandı. Sermaye artırımı yoluyla da 41 şirket 83 milyar TL kaynak elde etti. Bunun yanında sermaye piyasalarında 2023 yılında şirketler yurt içinde 368 milyar TL, yurt dışında da 326 milyar TL olmak üzere toplam 694 milyar TL tutarında borçlanma aracı ve 133 milyar TL tutarında da kira sertifikası ihracı yoluyla kaynak sağladı.” diye konuştu.

Portföy yönetim şirketlerinin varlık yönetimi 3,2 trilyon liraya yükseldi

Sermaye piyasalarında talep açısından en çok önem verdikleri unsurlardan biri olan kurumsal yatırımcıların ağırlığının da 2023 yılında artış göstermeye devam ettiğini belirten Gönül, devamında şunları söyledi. “Kurumsal yatırımcıların portföy büyüklüğü 2022 yılındaki 1,5 trilyon TL seviyesinden 2023 yılı sonu itibarıyla 2,9 trilyon TL’ye yükseldi. Bu toplam içinde yatırım fonları 1,8 trilyon TL ile yüzde 62, emeklilik yatırım fonları 755 milyar TL ile yüzde 26, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ise 349 milyar TL ile yüzde 12 paya sahip oldu. Portföy yönetim şirketlerinin yönettiği toplam varlık büyüklüğü 2022 yılında 1,6 trilyon TL seviyesinden, 2023 yılında 3,2 trilyon TL’ye yükseldi. Sermaye piyasalarımıza olan ilgiyi artırmak ve güven ortamını kalıcı kılmak amacıyla, piyasalardaki gelişmeler ve teknolojik ilerlemeler doğrultusunda; düzenlemelerimizde ve uygulamalarımızda gerekli güncellemeleri sürdürmekteyiz.”

E-başvuru projesine de değine Gönül, sermaye piyasası kurum, kuruluş ve ortaklıkları tarafından kurumlarına yapılan başvuruların daha hızlı ve rahat bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak amacıyla; başvuruların elektronik ortamda alınmasına yönelik, e-başvuru projesinin ilk aşamasını 2023 yılı içinde hayata geçirdiklerini anımsattı. Gönül, “2024 yılında bütün başvuruları kapsayacak şekilde tamamlanması planlanan uygulamanın ilk aşaması böylelikle kurumsal yatırımcıların başvurularıyla sınırlı olacak şekilde başlamıştır. Şirketlerin finansal tablolarının daha sağlıklı bir şekilde sunulabilmesini ve enflasyonist ortamda finansal tablo kullanıcılarının ihtiyaca uygun bilgiye ulaşabilmesini teminen, 2023 yılı itibarıyla yayımlanacak raporların enflasyon etkisine göre düzeltilerek sunulması ile ilgili Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) duyurusu çerçevesinde sermaye piyasası kurumları ve ihraççılar için bir açıklama duyurusu yayımladık. Piyasalarımızın ülke ekonomisine katkı sunacak şekilde gelişmesi ve sağlıklı bir şekilde hem arz hem de talep yönünden dengeli bir şekilde büyümeye devam etmesi en temel amacımızdır. Bu hedefe yönelik olarak paydaşlarımızla etkileşim içinde en yüksek faydayı sağlayacak şekilde çalışmalarımız devam edecektir." şeklinde konuştu.