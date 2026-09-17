SPK'dan 3 hissedeki işlemlerle ilgili suç duyurusu ve işlem yasağı kararı

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 16 Eylül 2026 tarihli ve 2026/59 sayılı haftalık bültenini yayımladı.

Bülten kapsamında Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) hisselerindeki işlemler sebebiyle Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgül Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ahmet Özcan, Halil İbrahim Ege, Muhammed Yarız ve Sezai Bekgöz'ün yanı sıra Berkan Gülen, Büşra Alçelik, Celal Yarız, Enes Furkan Çetinkaya, Furkan Baki, Gözde Hacıoğlu, Halil İbrahim Ege, İlhan Aygün, İsmail Ege, Lütfi Çetinel, Mehmet Erbey, Mehmet Salih Turhan, Mehmet Yıldırım, Muhammed Yarız, Murat Keçeci, Mustafa Bor, Ömer Bedir Çetinel, Ramazan Erbey, Sabahattin Reha Şen, Salih Can Bülbül, Samet Çetinel, Selçuk Kahya, Serhat Güven, Sezer Gümüş, Şerifegül Yıldırım, Uğur Akkafa ve Yunus Emre Yıldırım hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

Kurul, bu kişiler ile Pusula Portföy Yönetimi A.Ş.'ye KTLEV pay piyasasıyla sınırlı olmak kaydıyla borsalarda 2 yıl süreyle geçici işlem yapma yasağı getirdi. Daha önce haklarında 6 ay işlem yasağı kararı bulunan Salih Can Bülbül, İsmail Ege, Murat Keçeci, Celal Yarız, Samet Çetinel, Mustafa Bor, Lütfi Çetinel, Yunus Emre Yıldırım, Mehmet Erbey, Sezer Gümüş, Ramazan Erbey ve Ömer Bedir Çetinel'in yasaklı kaldıkları süreler 2 yıllık süreden düşüldü. Ayrıca Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgül Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ahmet Özcan ve Sezai Bekgöz'ün sahip olduğu tüm sermaye piyasası lisansları işlem yasağı boyunca iptal edildi.

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri (GUNDG) paylarındaki manipülatif fiiller nedeniyle Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgül Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan ve Orçun Berkay Kaya hakkında suç duyurusu yapıldı, ilgililere 2 yıl borsalarda işlem yapma yasağı uygulandı ve lisansları geçersiz kılındı.

Destek Finans Faktoring (DSTKF) hisselerindeki işlemlerden dolayı İbrahim Bekci hakkında suç duyurusunda bulunuldu, şahsa 2 yıl süreyle işlem yasağı getirildi ve sahip olduğu lisansların iptaline karar verildi