SPK’dan 3 kişiye 2 yıl işlem yasağı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Derlüks Yatırım Holding (DERHL) hisselerindeki usulsüz işlemler nedeniyle 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulunarak 2 yıl borsa işlem yasağı getirdi.
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bültenine göre, Derlüks Yatırım Holding AŞ (DERHL) pay piyasasında yapılan işlemler ve sosyal medyada yapılan paylaşımların incelenmesi sonucunda, 3 gerçek kişi ve 1 tüzel kişi hakkında 11.06.2026 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verildi.