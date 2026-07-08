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SPK'dan 3 kişiye geçici işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), GSD Denizcilik ve Şekerbank hisselerinde yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemler gerçekleştirilmesi nedeniyle 3 kişiye geçici işlem yasağı getirdi.

Haber Merkezi
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SPK'dan 3 kişiye geçici işlem yasağı
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bültenine göre, Kurul, GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ (GSDDE) ile Şekerbank TAŞ'nin (SKBNK) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerden dolayı yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla 3 kişiye 9 Temmuz itibarıyla borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.