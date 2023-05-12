SPK’dan 3 şirketin bedelsiz sermaye artırımına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), toplam tutarı 285 milyon lirayı aşkın bedelsiz sermaye artırımına onay verdi.

SPK’nın haftalık bültenine göre, kurul Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi'nin 96 milyon lira, E-Data Teknoloji Pazarlamanın 90 milyon lira ve Mavi Giyim Sanayi ve Ticaretin 99 milyon 314 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımına onay verdi.

IHY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirliğe Uluslararası Değerleme Standartları’na aykırı değerleme raporu hazırlanmasından 208 bin 985 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştıran SPK, tespit edilen mevzuata aykırılıklar sebebiyle Talya Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Şirketine 69 bin 783 lira ve Ahmet Erdoğan'a 69 bin 783 lira idari para cezası uyguladı.

SPK, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 24 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin başlatılmasına hükmetti.